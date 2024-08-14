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Spiegel: в казармах бундесвера могла произойти диверсия

Ведомости

Казармы бундесвера в одном из районов Кельна были закрыты на вход и выход, поскольку там могла произойти диверсия, связанная с проникновением неизвестных на территорию и загрязнением питьевой воды, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным СМИ, полиция и служба военной контрразведки проводят расследование.

В казармах бундесвера, которые расположены рядом с аэропортом Кельна, базируются 4300 военных и 1200 гражданских служащих. На одном из участков ограждения территории было обнаружено отверстие, через которое, предположительно, могли проникнуть преступники. Служащих призвали быть внимательными и не употреблять питьевую воду (на объекте есть собственная водопроводная станция). По данным Der Spiegel, казармы останутся оцепленными до дальнейшего уведомления.

В июне заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе сообщил агентству DPA, что вооруженные силы Германии разрабатывают план по увеличению числа резервистов на фоне конфликта на Украине. 4 июня Reuters со ссылкой на письмо министерства обороны ФРГ в бюджетный комитет парламента писало, что власти Германии планируют заказать еще 200 000 артиллерийских снарядов у производителя оружия Rheinmetall для пополнения армейских складов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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