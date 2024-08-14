Spiegel: в казармах бундесвера могла произойти диверсия
Казармы бундесвера в одном из районов Кельна были закрыты на вход и выход, поскольку там могла произойти диверсия, связанная с проникновением неизвестных на территорию и загрязнением питьевой воды, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным СМИ, полиция и служба военной контрразведки проводят расследование.
В казармах бундесвера, которые расположены рядом с аэропортом Кельна, базируются 4300 военных и 1200 гражданских служащих. На одном из участков ограждения территории было обнаружено отверстие, через которое, предположительно, могли проникнуть преступники. Служащих призвали быть внимательными и не употреблять питьевую воду (на объекте есть собственная водопроводная станция). По данным Der Spiegel, казармы останутся оцепленными до дальнейшего уведомления.
В июне заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе сообщил агентству DPA, что вооруженные силы Германии разрабатывают план по увеличению числа резервистов на фоне конфликта на Украине. 4 июня Reuters со ссылкой на письмо министерства обороны ФРГ в бюджетный комитет парламента писало, что власти Германии планируют заказать еще 200 000 артиллерийских снарядов у производителя оружия Rheinmetall для пополнения армейских складов.