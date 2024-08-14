Spiegel: в казармах бундесвера могла произойти диверсия

В казармах бундесвера, которые расположены рядом с аэропортом Кельна, базируются 4300 военных и 1200 гражданских служащих. На одном из участков ограждения территории было обнаружено отверстие, через которое, предположительно, могли проникнуть преступники. Служащих призвали быть внимательными и не употреблять питьевую воду (на объекте есть собственная водопроводная станция). По данным Der Spiegel, казармы останутся оцепленными до дальнейшего уведомления.