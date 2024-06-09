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Германия разрабатывает план по увеличению числа резервистов

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) Германии разрабатывают план по увеличению числа резервистов на фоне конфликта на Украине, сообщил заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе агентству DPA.

«Без резерва нельзя, мы видим это на Украине», – сказал он (цитата по Zeit). Необходимо, чтобы резервные подразделения могли быть интегрированы в действующие силы, считает Хоппе.

По его словам, резервом «пренебрегали в течение 30 лет» и сейчас такой системы в ФРГ «больше не существует».

4 июня Reuters со ссылкой на письмо министерства обороны ФРГ в бюджетный комитет парламента писал, что власти Германии планируют заказать еще 200 000 артиллерийских снарядов у производителя оружия Rheinmetall для пополнения армейских складов в связи с военной помощью Украине.

24 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что войска Германии испытывают нехватку танков, самолетов и кораблей, камуфляжной формы и других элементов военного снаряжения, писала Bild. По данным газеты, министерство обороны ФРГ не способно обеспечить каждого военного каской и бронежилетом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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