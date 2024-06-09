Германия разрабатывает план по увеличению числа резервистов
Вооруженные силы (ВС) Германии разрабатывают план по увеличению числа резервистов на фоне конфликта на Украине, сообщил заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе агентству DPA.
«Без резерва нельзя, мы видим это на Украине», – сказал он (цитата по Zeit). Необходимо, чтобы резервные подразделения могли быть интегрированы в действующие силы, считает Хоппе.
По его словам, резервом «пренебрегали в течение 30 лет» и сейчас такой системы в ФРГ «больше не существует».
4 июня Reuters со ссылкой на письмо министерства обороны ФРГ в бюджетный комитет парламента писал, что власти Германии планируют заказать еще 200 000 артиллерийских снарядов у производителя оружия Rheinmetall для пополнения армейских складов в связи с военной помощью Украине.
24 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что войска Германии испытывают нехватку танков, самолетов и кораблей, камуфляжной формы и других элементов военного снаряжения, писала Bild. По данным газеты, министерство обороны ФРГ не способно обеспечить каждого военного каской и бронежилетом.