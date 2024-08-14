Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря
Два бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря, который продлился пять часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. <...> На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В сообщении также подчеркивается, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В конце июля совместное патрулирование провели стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и бомбардировщики Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая. Они выполняли полет над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Тогда в Минобороны подчеркнули, что маневры были выполнены в рамках плана военного сотрудничества на 2024 г. и не были направлены против третьих стран.