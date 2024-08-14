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Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря

Ведомости

Два бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря, который продлился пять часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. <...> На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В сообщении также подчеркивается, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце июля совместное патрулирование провели стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и бомбардировщики Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая. Они выполняли полет над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Тогда в Минобороны подчеркнули, что маневры были выполнены в рамках плана военного сотрудничества на 2024 г. и не были направлены против третьих стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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