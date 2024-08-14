Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря

В конце июля совместное патрулирование провели стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и бомбардировщики Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая. Они выполняли полет над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Тогда в Минобороны подчеркнули, что маневры были выполнены в рамках плана военного сотрудничества на 2024 г. и не были направлены против третьих стран.