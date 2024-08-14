Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области
Украинские силы использовали американские авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM) для ударов по Курской области. Об этом пишет американский Forbes.
Издание провело анализ видеороликов, на которых, предположительно, украинские истребители Су-27 наносят удары по району приграничного Теткино Курской области. Российские военно-воздушные силы (ВВС), в свою очередь, наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области, отмечается в материале.
Летом этого года страны НАТО разрешили Украине наносить удары по территории России поставляемым оружием. Речь касалась приграничных с Украиной регионов РФ.
При этом представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев 5 августа, за день до вторжения ВСУ в Курскую область, заявлял, что США разрешили Украине наносить удары американскими ракетами только по Белгороду. 6 августа ВСУ зашли на территорию Курской области.
6 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Он добавил, что Россия в ответ на поставки оружия Киеву также будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.