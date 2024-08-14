Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области

При этом представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев 5 августа, за день до вторжения ВСУ в Курскую область, заявлял, что США разрешили Украине наносить удары американскими ракетами только по Белгороду. 6 августа ВСУ зашли на территорию Курской области.