Российский фрегат «Штандарт» не пустили в порты Ла-Манша для участия в фестивале
Префект Ла-Манша не разрешил российскому фрегату «Штандарт» зайти в порт Гранвиль и в другие порты департамента для участия в фестивале парусного спорта, сообщает La Manche Libre со ссылкой на соответствующее постановление.
В своем отказе префект сослался на санкции Евросоюза в отношении исторических копий судов, которой является «Штандарт».
Издание напомнило, что «Штандарт» был приглашен на фестиваль парусного спорта сообществом коммун Гранвиль-Терре-э-Мер. Мероприятие пройдет с 21 по 25 августа.
В июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила «Штандарту» зайти в порт в связи с ограничениями. Команду не допустили к участию в международном фестивале парусных судов в Бресте, также она была лишена возможности пополнить запасы. По данным «РИА Новости», моряки из французского яхт-клуба привезли на «Штандарт» воду в канистрах на моторных лодках.
30 июля власти города Сеэ в Испании позволили «Штандарту» зайти в порт для пополнения запасов. Капитан судна Владимир Мартусь заявлял, что команда фрегата обжалует решение о европейских санкциях в Европейском суде в Люксембурге.