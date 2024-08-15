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Российский фрегат «Штандарт» не пустили в порты Ла-Манша для участия в фестивале

Ведомости

Префект Ла-Манша не разрешил российскому фрегату «Штандарт» зайти в порт Гранвиль и в другие порты департамента для участия в фестивале парусного спорта, сообщает La Manche Libre со ссылкой на соответствующее постановление.

В своем отказе префект сослался на санкции Евросоюза в отношении исторических копий судов, которой является «Штандарт».

Издание напомнило, что «Штандарт» был приглашен на фестиваль парусного спорта сообществом коммун Гранвиль-Терре-э-Мер. Мероприятие пройдет с 21 по 25 августа.

В июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила «Штандарту» зайти в порт в связи с ограничениями. Команду не допустили к участию в международном фестивале парусных судов в Бресте, также она была лишена возможности пополнить запасы. По данным «РИА Новости», моряки из французского яхт-клуба привезли на «Штандарт» воду в канистрах на моторных лодках.

30 июля власти города Сеэ в Испании позволили «Штандарту» зайти в порт для пополнения запасов. Капитан судна Владимир Мартусь заявлял, что команда фрегата обжалует решение о европейских санкциях в Европейском суде в Люксембурге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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