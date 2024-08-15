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Южная Корея предложила КНДР создать межкорейскую рабочую группу

Ведомости

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать «рабочую группу» между двумя Кореями для обсуждения путей снижения напряженности, возобновления экономического сотрудничества и расширения обменов. Об этом пишет агентство Yonhap.

«Этот орган мог бы заняться любым вопросом, начиная от снятия напряженности и заканчивая экономическим сотрудничеством, обменом между людьми и культурными обменами, а также реагированием на стихийные бедствия и изменение климата», – сказал он, добавив, что в рамках группы также можно обсуждать гуманитарные вопросы.

Юн призвал Северную Корею ответить на предложение, заявив, что диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях.

Он также подтвердил свою приверженность «дерзкой инициативе», представленной два года назад, которая предусматривает оказание масштабной помощи КНДР в восстановлении его экономики в обмен на шаги по денуклеаризации.

Предложение Юна о диалоге прозвучало на фоне усиления напряженности, возникшего после того, как Северная Корея начала отправлять через границу воздушные шары с мусором в ответ на отправку южнокорейскими общественными группами шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейского лидера. В июне Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции через громкоговорители вблизи границы с Северной Кореей впервые с января 2016 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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