Южная Корея предложила КНДР создать межкорейскую рабочую группу
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать «рабочую группу» между двумя Кореями для обсуждения путей снижения напряженности, возобновления экономического сотрудничества и расширения обменов. Об этом пишет агентство Yonhap.
«Этот орган мог бы заняться любым вопросом, начиная от снятия напряженности и заканчивая экономическим сотрудничеством, обменом между людьми и культурными обменами, а также реагированием на стихийные бедствия и изменение климата», – сказал он, добавив, что в рамках группы также можно обсуждать гуманитарные вопросы.
Юн призвал Северную Корею ответить на предложение, заявив, что диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях.
Он также подтвердил свою приверженность «дерзкой инициативе», представленной два года назад, которая предусматривает оказание масштабной помощи КНДР в восстановлении его экономики в обмен на шаги по денуклеаризации.
Предложение Юна о диалоге прозвучало на фоне усиления напряженности, возникшего после того, как Северная Корея начала отправлять через границу воздушные шары с мусором в ответ на отправку южнокорейскими общественными группами шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейского лидера. В июне Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции через громкоговорители вблизи границы с Северной Кореей впервые с января 2016 г.