Южная Корея предложила КНДР создать межкорейскую рабочую группу

«Этот орган мог бы заняться любым вопросом, начиная от снятия напряженности и заканчивая экономическим сотрудничеством, обменом между людьми и культурными обменами, а также реагированием на стихийные бедствия и изменение климата», – сказал он, добавив, что в рамках группы также можно обсуждать гуманитарные вопросы.