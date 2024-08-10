КНДР вновь запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею
КНДР снова отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов.
Шары направились в северную часть провинции Кёнгидо в окрестностях Сеула. Комитет предупредил население о том, что в случае обнаружения шаров их не следует трогать, и попросил сообщить о найденных предметах военным или полиции.
28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны. Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны.