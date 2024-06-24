КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею
КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей экстренных служб Южной Кореи.
Объединенный комитет начальников штабов заявил, что неопределенное количество воздушных шаров, запущенных КНДР, двигалось в юго-восточном направлении из северной части провинции Кёнги, которая окружает Сеул.
Сообщается, что в воздушных шарах были обнаружены паразиты. «В почве, содержащейся в мусоре, были обнаружены многочисленные паразиты, такие как круглые черви, хлыстообразные черви и нитевидные черви», – говорится в пресс-релизе министерства объединения Сеула.
Администрация рекомендовала населению не прикасаться к упавшим шарам и сообщать о них в военные или полицейские органы. По оценкам издания, с 28 мая по 9 июня Северная Корея запустила на Юг более 1600 воздушных шаров с мусором.
6 июня движение «За свободную Северную Корею» в 10 воздушных шарах отправило 200 000 листовок, критикующих КНДР, а также 2000 однодолларовых чеков, 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.
28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны. Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны. В шарах был различный мусор – окурки, бумага и полиэтиленовые пакеты.