Южная Корея отправила в КНДР воздушные шары с сериалами и музыкой K-pop на USB
Группа северокорейских перебежчиков, находящихся в Южной Корее, отправила в КНДР воздушные шары с листовками, которые осуждают действия Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Движение «За свободную Северную Корею» в 10 воздушных шарах отправило 200 000 листовок, критикующих КНДР, а также 2000 однодолларовых чеков, 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.
28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны.
Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны. В шарах был различный мусор – окурки, бумага и полиэтиленовые пакеты.