Yonhap: КНДР отправила еще более 700 шаров с мусором в Южную Корею
На территории Южной Кореи обнаружили около 720 воздушных шаров, передает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны (JCS).
Шары, по информации комитета, пролетели через военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и упали в разных частях страны. Объекты начали находить с 20:00 1 июня и 13:00 следующего дня. На территорию Южной Кореи, как и в предыдущие разы, упали шары с различным мусором – окурками, бумагой и полиэтиленовыми пакетами.
«Около 20-50 воздушных шаров перемещаются по воздуху в час и падают в Сеуле, провинциях Кенгидо, Северный Чхунчхон и Северный Кенсан», – сообщил представитель JCS.
Военные направили на места падения шаров группы для сбора обломков. Сбивать объекты не стали из-за риска того, что шары могут содержать токсичные химикаты, говорится в публикации. КНДР последние дни также блокирует GPS в водах вблизи северо-западных пограничных островов Южной Кореи, пишет Yonhap.
28 и 29 мая Северная Корея запустила в соседнюю страну около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства КНДР.
Власти Южной Кореи заявили, что действия Пхеньяна нарушают международное право и ставят под угрозу безопасность страны. Они призвали КНДР «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия». Министерство объединения Республики Кореи позднее пригрозило «невыносимо болезненными мерами», если КНДР продолжит провокационные действия.