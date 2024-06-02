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Yonhap: КНДР отправила еще более 700 шаров с мусором в Южную Корею

Ведомости

На территории Южной Кореи обнаружили около 720 воздушных шаров, передает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны (JCS).

Шары, по информации комитета, пролетели через военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и упали в разных частях страны. Объекты начали находить с 20:00 1 июня и 13:00 следующего дня. На территорию Южной Кореи, как и в предыдущие разы, упали шары с различным мусором – окурками, бумагой и полиэтиленовыми пакетами.

«Около 20-50 воздушных шаров перемещаются по воздуху в час и падают в Сеуле, провинциях Кенгидо, Северный Чхунчхон и Северный Кенсан», – сообщил представитель JCS. 

Военные направили на места падения шаров группы для сбора обломков. Сбивать объекты не стали из-за риска того, что шары могут содержать токсичные химикаты, говорится в публикации. КНДР последние дни также блокирует GPS в водах вблизи северо-западных пограничных островов Южной Кореи, пишет Yonhap.

28 и 29 мая Северная Корея запустила в соседнюю страну около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства КНДР.

Власти Южной Кореи заявили, что действия Пхеньяна нарушают международное право и ставят под угрозу безопасность страны. Они призвали КНДР «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия». Министерство объединения Республики Кореи позднее пригрозило «невыносимо болезненными мерами», если КНДР продолжит провокационные действия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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