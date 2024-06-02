Yonhap: КНДР отправила еще более 700 шаров с мусором в Южную Корею

Шары, по информации комитета, пролетели через военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и упали в разных частях страны. Объекты начали находить с 20:00 1 июня и 13:00 следующего дня. На территорию Южной Кореи, как и в предыдущие разы, упали шары с различным мусором – окурками, бумагой и полиэтиленовыми пакетами.