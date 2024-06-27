КНДР запустила более 180 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
КНДР отправила более 180 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов.
Около 70 шаров приземлились в Сеуле и северной части провинции Кёнгидо в окрестностях столицы. Анализ найденного мусора показал, что он не содержит вредных веществ. Отмечается, что это стало третьим запуском шаров за неделю.
24 июня КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея. В них были обнаружены паразиты.
25 июня власти Сеула сообщили, что КНДР второй день подряд запускает воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Только за ночь Пхеньян запустил около 350 воздушных шаров.
28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны. Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны.