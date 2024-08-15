Путин внес три кандидатуры на пост главы Ингушетии

26 июля «Единая Россия» внесла Путину предложения по кандидатурам глав трех российских регионов. Генсовет партии решил поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии – Калиматова и Кабардино-Балкарии – Казбека Кокова. Отмечалось, что Калиматов занимает свой нынешний пост с 8 сентября 2019 г. (врио с 26 июня по 8 сентября 2019 г.).