NYT: Израиль достиг предела своих возможностей в секторе Газа

Отмечается, что Израиль многого достиг за время военной операции. Некоторые из крупных тоннельных комплексов, которые группировка использовала, чтобы скрывать и перемещать боевиков, приведены в негодность. Израильские силы ликвидировали или взяли в плен в анклаве около 14 000 членов радикального движения. По словам американских чиновников, «Хамас» больше не способен осуществить нападение такого масштаба, как 7 октября 2023 г., его способность совершать более мелкие террористические атаки на Израиль также находится под вопросом.