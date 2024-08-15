NYT: Израиль достиг предела своих возможностей в секторе Газа
Израиль достиг предела своих возможностей в секторе Газа. Ведение военных действий в анклаве увеличивает риски для мирного населения и не ослабляет радикальную палестинскую группировку «Хамас». Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Американские и израильские высокопоставленные чиновники подчеркнули, что военная операция Израиля нанесла группировке гораздо больший ущерб, чем прогнозировалось в октябре прошлого года. При этом, по их мнению, израильские военные никогда не смогут полностью уничтожить «Хамас». Возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газа членами группировки, также не может быть достигнуто военным путем.
Отмечается, что Израиль многого достиг за время военной операции. Некоторые из крупных тоннельных комплексов, которые группировка использовала, чтобы скрывать и перемещать боевиков, приведены в негодность. Израильские силы ликвидировали или взяли в плен в анклаве около 14 000 членов радикального движения. По словам американских чиновников, «Хамас» больше не способен осуществить нападение такого масштаба, как 7 октября 2023 г., его способность совершать более мелкие террористические атаки на Израиль также находится под вопросом.
12 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации 43 членов вооруженных формирований «Хамаса» и «Исламского джихада» в результате удара по школе в секторе Газа. 10 августа израильские военные ликвидировали одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» Валида ас-Суси. 9 августа Израиль ликвидировал старшего командира «Хамаса» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. 5 августа армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики палестинской группировки Абеда аль-Зериеи, а 3 августа – о гибели командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.
На Ближнем Востоке началось очередное обострение ситуации после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.