Президент Армении назначил Гургена Арсеняна послом в России
Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Гургена Арсеняна послом страны в России, следует из указа главы государства.
«Гурген Арсенян назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации (резиденция: Москва)», – говорится в документе.
С января 2022 г. послом Армении в России был Вагаршак Арутюнян. О том что Армения хочет поменять своего посла в РФ, стало известно в июле. Уже тогда кандидатура была представлена, но личность дипломата не раскрывалась.
По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, Россия удовлетворена работой бывшего посла Армении Арутюняна. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что он внес значительный вклад в развитие отношений между странами.
Новый посол Арсенян – бывший депутат Национального собрания Армении от партии «Гражданской договор». Родился в 1959 г. в Ереване, окончил Ереванский институт народного хозяйства, по образованию экономист.