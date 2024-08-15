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Президент Армении назначил Гургена Арсеняна послом в России

Ведомости

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Гургена Арсеняна послом страны в России, следует из указа главы государства.

«Гурген Арсенян назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации (резиденция: Москва)», – говорится в документе.

С января 2022 г. послом Армении в России был Вагаршак Арутюнян. О том что Армения хочет поменять своего посла в РФ, стало известно в июле. Уже тогда кандидатура была представлена, но личность дипломата не раскрывалась.

По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, Россия удовлетворена работой бывшего посла Армении Арутюняна. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что он внес значительный вклад в развитие отношений между странами.

Новый посол Арсенян – бывший депутат Национального собрания Армении от партии «Гражданской договор». Родился в 1959 г. в Ереване, окончил Ереванский институт народного хозяйства, по образованию экономист.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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