Литва хочет расторгнуть договор о таможенном сотрудничестве с РФ и Белоруссией

Соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 г. в Вильнюсе, а соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в Москве в феврале 1995 г. Денонсация соглашений должна быть одобрена президентом и парламентом.