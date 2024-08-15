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Литва хочет расторгнуть договор о таможенном сотрудничестве с РФ и Белоруссией

Ведомости

Министерство финансов Литвы предлагает расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией, заключенные почти два десятилетия назад. Об этом пишет Kauno Diena.

Министерство подготовило соответствующие проекты постановлений правительства. По данным ведомства, с февраля 2022 г. таможенные органы Литвы не сотрудничали и не обменивались информацией с таможенными службами России и Белоруссии. Однако, по данным министерства, лица, торгующие с этими странами, предоставляют таможне и судам документы, выданные их таможенными органами, в качестве доказательства законности торговли и соблюдения международных санкций.

«Учитывая это и геополитическую ситуацию <...>, целесообразно денонсировать эти соглашения», – заявил минфин.

Соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 г. в Вильнюсе, а соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в Москве в феврале 1995 г. Денонсация соглашений должна быть одобрена президентом и парламентом.

18 июля сейм Литвы принял решение денонсировать Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что выход из конвенции спровоцирован изменениями геополитической ситуации. Он подчеркнул, что на решение сейма повлиял конфликт на Украине. По мнению Кащюнаса, современные кассетные боеприпасы «гораздо безопаснее», а последствия их применения «можно контролировать».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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