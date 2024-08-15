Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

26-27 мая Путин посетил Ташкент с государственным визитом, где вместе с Мирзиеевым принял участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда же состоялись переговоры лидеров двух стран. Было отмечено, что позиции России и Узбекистана близки по широкому кругу международных тем, среди которых – укрепление региональной и глобальной безопасности и стабильности. Подчеркивалось также, что в центре внимания останется борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями. По итогам переговоров профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения.