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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран затронули актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом председательства России в БРИКС в 2024 г.

Стороны подтвердили настрой последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства.

26-27 мая Путин посетил Ташкент с государственным визитом, где вместе с Мирзиеевым принял участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда же состоялись переговоры лидеров двух стран. Было отмечено, что позиции России и Узбекистана близки по широкому кругу международных тем, среди которых – укрепление региональной и глобальной безопасности и стабильности. Подчеркивалось также, что в центре внимания останется борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями. По итогам переговоров профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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