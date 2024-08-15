Пентагон: ВСУ не обеспечены боеприпасами для среднесрочных целей

ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что Киев заранее не предупредил Вашингтон о подготовке операции. Он при этом отмечал, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США.