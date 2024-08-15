NYT: Байден отказался от переизбрания ради единства Демократической партии
Президент США Джо Байден до последнего верил в возможность победы на выборах президента США, принять решение о выходе из гонки его вынудило нежелание «раскалывать Демократическую партию, на благо которой он работал всю жизнь». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из окружения президента США.
21 июля Байден сделал официальное заявление, что выходит из президентской гонки, а затем публично поддержал кандидатуру Камалы Харрис, которая в настоящее время является вице-президентом в его администрации. Как сообщает газета, решение о выходе из гонки Байден принял после консультации с узким кругом приближенных, тогда же он поднял вопрос о возможном политическом конфликте в сенате и в партии. Отмечается, что от Байдена «никто не скрывал мрачных реалий», однако, когда Байден все же принял решение об отставке, ему позвонил только Рон Клейн, первый начальник штаба президента, который призвал его остаться в гонке.
«Знаете, в последние недели мне стало ясно, что мне нужно объединить свою партию в этот критический момент», – заявил президент США.
Байден объявил, что его опыт и трудовые достижения заслуживают второго президентского срока, но личные амбиции могут помешать реализации демократии в стране. За почти 50 лет на государственной службе Байден дважды не смог выиграть президентство. Он стал президентом США в возрасте 77 лет.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. После отказа Байдена от переизбрания кандидатом от демократов стала Харрис. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.