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NYT: Байден отказался от переизбрания ради единства Демократической партии

Ведомости

Президент США Джо Байден до последнего верил в возможность победы на выборах президента США, принять решение о выходе из гонки его вынудило нежелание «раскалывать Демократическую партию, на благо которой он работал всю жизнь». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из окружения президента США.

21 июля Байден сделал официальное заявление, что выходит из президентской гонки, а затем публично поддержал кандидатуру Камалы Харрис, которая в настоящее время является вице-президентом в его администрации. Как сообщает газета, решение о выходе из гонки Байден принял после консультации с узким кругом приближенных, тогда же он поднял вопрос о возможном политическом конфликте в сенате и в партии. Отмечается, что от Байдена «никто не скрывал мрачных реалий», однако, когда Байден все же принял решение об отставке, ему позвонил только Рон Клейн, первый начальник штаба президента, который призвал его остаться в гонке.

«Знаете, в последние недели мне стало ясно, что мне нужно объединить свою партию в этот критический момент», – заявил президент США.

Байден объявил, что его опыт и трудовые достижения заслуживают второго президентского срока, но личные амбиции могут помешать реализации демократии в стране. За почти 50 лет на государственной службе Байден дважды не смог выиграть президентство. Он стал президентом США в возрасте 77 лет.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. После отказа Байдена от переизбрания кандидатом от демократов стала Харрис. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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