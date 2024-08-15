NYT: Байден отказался от переизбрания ради единства Демократической партии

21 июля Байден сделал официальное заявление, что выходит из президентской гонки, а затем публично поддержал кандидатуру Камалы Харрис, которая в настоящее время является вице-президентом в его администрации. Как сообщает газета, решение о выходе из гонки Байден принял после консультации с узким кругом приближенных, тогда же он поднял вопрос о возможном политическом конфликте в сенате и в партии. Отмечается, что от Байдена «никто не скрывал мрачных реалий», однако, когда Байден все же принял решение об отставке, ему позвонил только Рон Клейн, первый начальник штаба президента, который призвал его остаться в гонке.