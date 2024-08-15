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Кандидаты в вице-президенты США Уолз и Вэнс проведут дебаты 1 октября

Ведомости

Кандидат в вице-президенты США от демократической партии Тим Уолз примет участие в дебатах со своим оппонентом-республиканцем Джеймсом Дэвидом Вэнсом 1 октября, следует из публикации Уолза в соцсети Х.

«Увидимся 1 октября, Джей-ди», – написал он, прокомментировав варианты дат проведения дебатов от телеканала CBS: 17, 24 сентября или 1, 8 октября.

Вэнс, в свою очередь, заявил, что хотел бы провести дебаты с Уолзом не один раз. Он подчеркнул, что не хочет «фальшивых дебатов», где нет аудитории и не установлены параметры, позволяющие провести «содержательный обмен идеями».

«Мы собираемся провести настоящие дебаты, и если CBS согласится на это, то мы, конечно же, это сделаем», – сказал Вэнс, его слова приводит издание The Hill.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В июле действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, после чего кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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