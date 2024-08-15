Кандидаты в вице-президенты США Уолз и Вэнс проведут дебаты 1 октября
Кандидат в вице-президенты США от демократической партии Тим Уолз примет участие в дебатах со своим оппонентом-республиканцем Джеймсом Дэвидом Вэнсом 1 октября, следует из публикации Уолза в соцсети Х.
«Увидимся 1 октября, Джей-ди», – написал он, прокомментировав варианты дат проведения дебатов от телеканала CBS: 17, 24 сентября или 1, 8 октября.
Вэнс, в свою очередь, заявил, что хотел бы провести дебаты с Уолзом не один раз. Он подчеркнул, что не хочет «фальшивых дебатов», где нет аудитории и не установлены параметры, позволяющие провести «содержательный обмен идеями».
«Мы собираемся провести настоящие дебаты, и если CBS согласится на это, то мы, конечно же, это сделаем», – сказал Вэнс, его слова приводит издание The Hill.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В июле действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, после чего кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.