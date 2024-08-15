Кандидаты в вице-президенты США Уолз и Вэнс проведут дебаты 1 октября

Вэнс, в свою очередь, заявил, что хотел бы провести дебаты с Уолзом не один раз. Он подчеркнул, что не хочет «фальшивых дебатов», где нет аудитории и не установлены параметры, позволяющие провести «содержательный обмен идеями».