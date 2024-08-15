Вэнс заявил, что США нужно перестать отправлять свою молодежь на «глупые войны»
Власти США должны перестать посылать свою молодежь на «глупые войны», заявил кандидат в вице-президенты США, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс в ходе выступления перед сторонниками в Мичигане.
«Такие люди, как [кандидат в президенты США, вице-президент] Камала Харрис, посылают наших сыновей и дочерей, нашу молодежь, сражаться в глупых войнах <...>. Мы перестанем посылать нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира», – сказал он (цитата по ТАСС).
При президентстве демократа Джо Байдена войска США покинули Афганистан в 2021 г., после 20-летнего военного присутствия в стране. Американские силы вошли в страну в 2001 г. в ответ на террористический акт 11 сентября по решению президента-республиканца Джорджа Буша-младшего.
Оппонент Вэнса, кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолз, критиковал политику бывшего президента США Джорджа Буша-младшего (2001–2009 гг.) в Ираке и Афганистане, писали «Ведомости».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.