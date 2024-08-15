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Вэнс заявил, что США нужно перестать отправлять свою молодежь на «глупые войны»

Ведомости

Власти США должны перестать посылать свою молодежь на «глупые войны», заявил кандидат в вице-президенты США, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс в ходе выступления перед сторонниками в Мичигане.

«Такие люди, как [кандидат в президенты США, вице-президент] Камала Харрис, посылают наших сыновей и дочерей, нашу молодежь, сражаться в глупых войнах <...>. Мы перестанем посылать нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира», – сказал он (цитата по ТАСС).

При президентстве демократа Джо Байдена войска США покинули Афганистан в 2021 г., после 20-летнего военного присутствия в стране. Американские силы вошли в страну в 2001 г. в ответ на террористический акт 11 сентября по решению президента-республиканца Джорджа Буша-младшего.

Оппонент Вэнса, кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолз, критиковал политику бывшего президента США Джорджа Буша-младшего (2001–2009 гг.) в Ираке и Афганистане, писали «Ведомости».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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