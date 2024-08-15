Вэнс заявил, что США нужно перестать отправлять свою молодежь на «глупые войны»

«Такие люди, как [кандидат в президенты США, вице-президент] Камала Харрис, посылают наших сыновей и дочерей, нашу молодежь, сражаться в глупых войнах <...>. Мы перестанем посылать нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира», – сказал он (цитата по ТАСС).