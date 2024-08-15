Германия передаст Украине четыре ЗРК IRIS-T до конца года

Германия планирует до конца года передать Украине два зенитных ракетных комплекса IRIS-T SLM и еще два IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5. Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает ТАСС.