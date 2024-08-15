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Германия передаст Украине четыре ЗРК IRIS-T до конца года

Ведомости

Германия планирует до конца года передать Украине два зенитных ракетных комплекса IRIS-T SLM и еще два IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5. Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает ТАСС.

Кроме того, Украине будут переданы 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 400 бронемашин MRAP, 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000 и 4 – Zuzana 2, а также САУ RCH 155. Германия также предоставит беспилотники и антидроновые системы, логистический транспорт, медикаменты и полевой госпиталь.

В конце июля пресс-служба правительства ФРГ также сообщала, что Германия совместно с Данией передала Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями.

В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Тогда же стало известно, что Rheinmetall намерен открыть предприятия по ремонту танков Leopard на Украине. 

Российская сторона не раз критиковала поставки вооружения Украине и требовала их прекратить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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