Германия передаст Украине четыре ЗРК IRIS-T до конца года
Германия планирует до конца года передать Украине два зенитных ракетных комплекса IRIS-T SLM и еще два IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5. Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает ТАСС.
Кроме того, Украине будут переданы 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 400 бронемашин MRAP, 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000 и 4 – Zuzana 2, а также САУ RCH 155. Германия также предоставит беспилотники и антидроновые системы, логистический транспорт, медикаменты и полевой госпиталь.
В конце июля пресс-служба правительства ФРГ также сообщала, что Германия совместно с Данией передала Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями.
В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Тогда же стало известно, что Rheinmetall намерен открыть предприятия по ремонту танков Leopard на Украине.
Российская сторона не раз критиковала поставки вооружения Украине и требовала их прекратить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.