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Германия и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями

Ведомости

Германия совместно с Данией передала Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями, сообщило правительство ФРГ.

Список, в котором перечислена вся помощь Украине, пополнился техникой. «58 основных боевых танков Leopard 1A5 с запасными частями, совместный проект с Данией (ранее: 50)», – указано на сайте кабмина.

В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Тогда же сообщалось, что Rheinmetall планирует открыть предприятия по ремонту танков Leopard на Украине. 

15 июля Munchner Merkur со ссылкой на данные федерального правительства Германии сообщало, что ФРГ тайно передала Украине 39 танков, средства противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и установки HIMARS. Общее количество поставленных БМП выросло до 120 штук, а количество танков – до 50 единиц, отмечало издание.

Из проекта бюджета Германии, который также был подготовлен в июле, следует, что страна собирается сократить военную поддержку Украины в 2025 г. ФРГ намерена направить Киеву 4 млрд евро, что в два раза меньше суммы, выделенной в текущем году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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