Германия сократит военную поддержку Украины в два раза в 2025 году
Германия направит на военную помощь Украине 4 млрд евро в 2025 г., что в два раза ниже показателя текущего года (примерно 8 млрд евро). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета страны, подготовленный кабинетом министров ФРГ.
Документ включает среднесрочное финансовое планирование до 2028 г., когда должен закончиться «специальный фонд вооруженных сил для достижения минимальных целей НАТО по расходованию средств». Правительство планирует утвердить бюджет на 2025 г. 17 июля.
15 июля Munchner Merkur со ссылкой на данные Федерального правительства Германии сообщало, что ФРГ тайно передала Украине 39 танков, средства противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и установки HIMARS. Общее количество поставленных БМП выросло до 120 штук, а количество танков – до 50 единиц, отмечало издание.
Российская сторона не раз критиковала поставки вооружения Украине и требовала их прекратить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.