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Германия сократит военную поддержку Украины в два раза в 2025 году

Ведомости

Германия направит на военную помощь Украине 4 млрд евро в 2025 г., что в два раза ниже показателя текущего года (примерно 8 млрд евро). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета страны, подготовленный кабинетом министров ФРГ.

Документ включает среднесрочное финансовое планирование до 2028 г., когда должен закончиться «специальный фонд вооруженных сил для достижения минимальных целей НАТО по расходованию средств». Правительство планирует утвердить бюджет на 2025 г. 17 июля.

15 июля Munchner Merkur со ссылкой на данные Федерального правительства Германии сообщало, что ФРГ тайно передала Украине 39 танков, средства противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и установки HIMARS. Общее количество поставленных БМП выросло до 120 штук, а количество танков – до 50 единиц, отмечало издание.

Российская сторона не раз критиковала поставки вооружения Украине и требовала их прекратить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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