Германия сократит военную поддержку Украины в два раза в 2025 году

Германия направит на военную помощь Украине 4 млрд евро в 2025 г., что в два раза ниже показателя текущего года (примерно 8 млрд евро). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета страны, подготовленный кабинетом министров ФРГ.