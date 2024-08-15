МИД России раскритиковал армянский учебник по истории для школьников

Российско-армянские отношения стали портиться после окончания Второй карабахской войны осенью 2020 г., в которой республика утратила контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами. Позже Ереван неоднократно обвинял Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и российское руководство в том, что те не оказали военную помощь Армении во время вооруженных столкновений на недемаркированной армяно-азербайджанской границе в 2021 и 2022 гг.