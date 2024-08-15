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МИД России раскритиковал армянский учебник по истории для школьников

Ведомости

Министерство иностранных дел РФ посчитало попыткой «переписать историю» наличие в армянском школьном учебнике главы под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России». Это следует из заявления российского ведомства.  

Речь идет об учебнике для восьмых классов, его текст опубликован на сайте подведомственной структуры министерства образования, науки, культуры и спорта республики. Цифровая версия книги размещена для изучения и формирования заказа на 2024/2025 учебный год.

В МИДе считают, что события в главе о присоединении Восточной Армении к России переданы в искаженном виде.

«Ревизии подверглись оценки итогов Русско-персидской войны 1826-1828 гг. Туркманчайский мир назван не иначе как "аннексией" Восточной Армении. <…> До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности», – заявили в МИДе.

В ведомстве посчитали такую интерпретацию событий «очередной беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю». Российский МИД также выразил надежду, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы.

Российско-армянские отношения стали портиться после окончания Второй карабахской войны осенью 2020 г., в которой республика утратила контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами. Позже Ереван неоднократно обвинял Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и российское руководство в том, что те не оказали военную помощь Армении во время вооруженных столкновений на недемаркированной армяно-азербайджанской границе в 2021 и 2022 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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