МИД России раскритиковал армянский учебник по истории для школьников
Министерство иностранных дел РФ посчитало попыткой «переписать историю» наличие в армянском школьном учебнике главы под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России». Это следует из заявления российского ведомства.
Речь идет об учебнике для восьмых классов, его текст опубликован на сайте подведомственной структуры министерства образования, науки, культуры и спорта республики. Цифровая версия книги размещена для изучения и формирования заказа на 2024/2025 учебный год.
В МИДе считают, что события в главе о присоединении Восточной Армении к России переданы в искаженном виде.
«Ревизии подверглись оценки итогов Русско-персидской войны 1826-1828 гг. Туркманчайский мир назван не иначе как "аннексией" Восточной Армении. <…> До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности», – заявили в МИДе.
В ведомстве посчитали такую интерпретацию событий «очередной беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю». Российский МИД также выразил надежду, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы.
Российско-армянские отношения стали портиться после окончания Второй карабахской войны осенью 2020 г., в которой республика утратила контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами. Позже Ереван неоднократно обвинял Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и российское руководство в том, что те не оказали военную помощь Армении во время вооруженных столкновений на недемаркированной армяно-азербайджанской границе в 2021 и 2022 гг.