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NYT: часть охраны Байдена перешла в штаб Трампа

Ведомости

Секретная служба США перевела часть сотрудников охраны главы государства Джо Байдена в штаб кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванные источники.

Секретная служба также будет использовать пуленепробиваемое стекло, чтобы усилить защиту Трампа во время выступлений на открытых площадках. Представитель службы в разговоре с изданием заявил, что перевод охраны – необычное явление. При этом он считает, что этот шаг необходим на фоне угроз в отношении Трампа и сокращения количества поездок Байдена.

Как отмечает телеканал CBS, мера с пуленепробиваемым стеклом до этого использовалась только для защиты действующих президентов. Секретная служба сделала исключение после покушения на жизнь Трампа. Спустя несколько недель после инцидента кандидат от республиканцев пообещал продолжить выступать на улице, заявив, что служба «согласилась активизировать» свою работу.

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. После инцидента Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. 23 июля глава службы Кимберли Читл подала в отставку. До этого она заявляла, что покушение на кандидата в президенты является самым большим провалом службы за последние десятилетия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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