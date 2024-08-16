NYT: часть охраны Байдена перешла в штаб Трампа

Секретная служба также будет использовать пуленепробиваемое стекло, чтобы усилить защиту Трампа во время выступлений на открытых площадках. Представитель службы в разговоре с изданием заявил, что перевод охраны – необычное явление. При этом он считает, что этот шаг необходим на фоне угроз в отношении Трампа и сокращения количества поездок Байдена.