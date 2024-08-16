NYT: часть охраны Байдена перешла в штаб Трампа
Секретная служба США перевела часть сотрудников охраны главы государства Джо Байдена в штаб кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванные источники.
Секретная служба также будет использовать пуленепробиваемое стекло, чтобы усилить защиту Трампа во время выступлений на открытых площадках. Представитель службы в разговоре с изданием заявил, что перевод охраны – необычное явление. При этом он считает, что этот шаг необходим на фоне угроз в отношении Трампа и сокращения количества поездок Байдена.
Как отмечает телеканал CBS, мера с пуленепробиваемым стеклом до этого использовалась только для защиты действующих президентов. Секретная служба сделала исключение после покушения на жизнь Трампа. Спустя несколько недель после инцидента кандидат от республиканцев пообещал продолжить выступать на улице, заявив, что служба «согласилась активизировать» свою работу.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. После инцидента Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. 23 июля глава службы Кимберли Читл подала в отставку. До этого она заявляла, что покушение на кандидата в президенты является самым большим провалом службы за последние десятилетия.