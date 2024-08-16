Вооруженные силы России взяли под контроль Сергеевку в ДНР

На этой неделе российские военные также взяли под контроль Ивановку и Лисичное в ДНР. Были поражены формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. Бойцы ВС РФ также отразили 20 контратак подразделений противника. Потери ВСУ на этом направлении за неделю составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, включая два американских Abrams, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.