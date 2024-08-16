Вооруженные силы России взяли под контроль Сергеевку в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
На этой неделе российские военные также взяли под контроль Ивановку и Лисичное в ДНР. Были поражены формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. Бойцы ВС РФ также отразили 20 контратак подразделений противника. Потери ВСУ на этом направлении за неделю составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, включая два американских Abrams, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.
Об освобождении Сергеевки советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в эфире Первого канала 9 августа. Он также рассказывал, что на тот момент российским военнослужащим оставалось преодолеть немногим больше 10 км до Покровска, при отсутствии какой-либо серьезной обороны на этом направлении, передавало «РИА Новости».
16 августа президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались новые технические решения, применяемые в ходе спецоперации.