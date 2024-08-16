Гагаузия пригрозила референдумом при попытке объединения Молдавии с Румынией

В марте Гуцул говорила, что Гагаузия не планирует выходить из состава Молдавии. Тогда она выразила надежду, что предпосылок для отделения Гагаузии не последует. В следующем месяце Гуцул допустила процесс возвращения к независимой Гагаузской республике в случае объединения Молдавии и Румынии.