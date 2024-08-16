Гагаузия пригрозила референдумом при попытке объединения Молдавии с Румынией
Гагаузия может провести отдельный референдум, если Молдавия и Румыния предпримут попытки объединиться, заявила глава автономии Евгения Гуцул в беседе с «РИА Новости».
В марте Гуцул говорила, что Гагаузия не планирует выходить из состава Молдавии. Тогда она выразила надежду, что предпосылок для отделения Гагаузии не последует. В следующем месяце Гуцул допустила процесс возвращения к независимой Гагаузской республике в случае объединения Молдавии и Румынии.
4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. Он отмечал, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии. Кроме того, в республике живут румыны.
В мае 2023 г. президент Молдавии Майя Санду признала низкий уровень поддержки идеи объединения страны с Румынией среди граждан. По словам президента, из-за такой низкой поддержки Молдавия сосредоточилась на интеграции с Евросоюзом.