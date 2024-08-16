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Гагаузия пригрозила референдумом при попытке объединения Молдавии с Румынией

Ведомости

Гагаузия может провести отдельный референдум, если Молдавия и Румыния предпримут попытки объединиться, заявила глава автономии Евгения Гуцул в беседе с «РИА Новости».

В марте Гуцул говорила, что Гагаузия не планирует выходить из состава Молдавии. Тогда она выразила надежду, что предпосылок для отделения Гагаузии не последует. В следующем месяце Гуцул допустила процесс возвращения к независимой Гагаузской республике в случае объединения Молдавии и Румынии.

4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. Он отмечал, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии. Кроме того, в республике живут румыны.

В мае 2023 г. президент Молдавии Майя Санду признала низкий уровень поддержки идеи объединения страны с Румынией среди граждан. По словам президента, из-за такой низкой поддержки Молдавия сосредоточилась на интеграции с Евросоюзом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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