Дуда отказался ликвидировать комиссию по изучению «российского влияния»
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по изучению «российского влияния», сообщила канцелярия главы государства.
«Президент Республики Польши <...> отказался подписал закон от 24 июля 2024 г., отменяющий закон о государственной комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польши», – говорится в сообщении.
Комиссия была создана весной прошлого года. Она предназначалась для расследования «деятельности государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 г., которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике».
Оппозиция Польши и западные страны подвергли критике создание комиссии, утверждая, что она может использоваться против политических оппонентов Дуды внутри страны. В итоге в ноябре комиссию закрыли.
24 июля этого года сейм Польши принял подготовленный депутатами акт об отмене закона о комиссии, уточняет Польское агентство печати. «За» проголосовали 259 депутатов, «против» – 184, воздержавшихся не было. Решение сейма поддержал сенат, после чего законопроект был отправлен на стол президента.
После вето президента законопроект снова внесут в сейм, депутаты могут отклонить решение большинством голосов. При полном зале для преодоления вето главы государства необходимо 276 голосов. Объединения, которые поддерживают ликвидацию комиссии, в общей сложности насчитывают 265 возможных голосов.