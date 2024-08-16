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Дуда отказался ликвидировать комиссию по изучению «российского влияния»

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по изучению «российского влияния», сообщила канцелярия главы государства.

«Президент Республики Польши <...> отказался подписал закон от 24 июля 2024 г., отменяющий закон о государственной комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польши», – говорится в сообщении.

Комиссия была создана весной прошлого года. Она предназначалась для расследования «деятельности государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 г., которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике».

Оппозиция Польши и западные страны подвергли критике создание комиссии, утверждая, что она может использоваться против политических оппонентов Дуды внутри страны. В итоге в ноябре комиссию закрыли.

24 июля этого года сейм Польши принял подготовленный депутатами акт об отмене закона о комиссии, уточняет Польское агентство печати. «За» проголосовали 259 депутатов, «против» – 184, воздержавшихся не было. Решение сейма поддержал сенат, после чего законопроект был отправлен на стол президента.

После вето президента законопроект снова внесут в сейм, депутаты могут отклонить решение большинством голосов. При полном зале для преодоления вето главы государства необходимо 276 голосов. Объединения, которые поддерживают ликвидацию комиссии, в общей сложности насчитывают 265 возможных голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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