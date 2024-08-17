«РИА Новости»: 24 украинских военных сдались в плен в Курской области
В районе Комаровки Курской области организованно сдалось в плен подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.
Сдача в плен происходила, как утверждается, через специально созданный для этого Telegram-канал. На опубликованных кадрах видно, как группа пленных движется по дороге под конвоем российских военных.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.
Минобороны 16 августа сообщило, что потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 220 человек и 19 единиц техники. По последним данным, всего за время боевых действий там ВСУ потеряли до 2860 военнослужащих, 41 танк и 40 бронетранспортеров.
МЧС сообщило в тот же день, что в пунктах временного размещения находятся более 10 000 человек. 153 ПВР расположены в 19 регионах страны. За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 400 курян, доставлено порядка 360 т гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1700 т гумпомощи.