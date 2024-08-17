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«РИА Новости»: 24 украинских военных сдались в плен в Курской области

Ведомости

В районе Комаровки Курской области организованно сдалось в плен подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Сдача в плен происходила, как утверждается, через специально созданный для этого Telegram-канал. На опубликованных кадрах видно, как группа пленных движется по дороге под конвоем российских военных.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.

Минобороны 16 августа сообщило, что потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 220 человек и 19 единиц техники. По последним данным, всего за время боевых действий там ВСУ потеряли до 2860 военнослужащих, 41 танк и 40 бронетранспортеров.

МЧС сообщило в тот же день, что в пунктах временного размещения находятся более 10 000 человек. 153 ПВР расположены в 19 регионах страны. За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 400 курян, доставлено порядка 360 т гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1700 т гумпомощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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