Армия Израиля заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

15 августа Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 50 туннелей группировки «Хамас» в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа. До этого ЦАХАЛ объявила о ликвидации 43 членов вооруженных формирований «Хамаса» и «Исламского джихада» в результате удара по школе в секторе Газа.