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Армия Израиля заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Израильские военные 16 августа атаковали военные сооружения и склад с оружием движения «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам группировки в районах на юге Ливана, говорится в сообщении. Кроме того, ночью обстрелу подвергся склад оружия «Хезболлы» в районе города Набатия.

Артиллерия нанесла удары, чтобы устранить угрозу в нескольких районах на юге республики, добавили в израильской армии.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о девяти погибших в результате обстрела в районе Набатии. Еще пять человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, передает телеканал Al Mayadeen.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

15 августа Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 50 туннелей группировки «Хамас» в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа. До этого ЦАХАЛ объявила о ликвидации 43 членов вооруженных формирований «Хамаса» и «Исламского джихада» в результате удара по школе в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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