Армия Израиля заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Израильские военные 16 августа атаковали военные сооружения и склад с оружием движения «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам группировки в районах на юге Ливана, говорится в сообщении. Кроме того, ночью обстрелу подвергся склад оружия «Хезболлы» в районе города Набатия.
Артиллерия нанесла удары, чтобы устранить угрозу в нескольких районах на юге республики, добавили в израильской армии.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило о девяти погибших в результате обстрела в районе Набатии. Еще пять человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, передает телеканал Al Mayadeen.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
15 августа Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 50 туннелей группировки «Хамас» в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа. До этого ЦАХАЛ объявила о ликвидации 43 членов вооруженных формирований «Хамаса» и «Исламского джихада» в результате удара по школе в секторе Газа.