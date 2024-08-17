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ЦИК Белоруссии заявил о готовности провести выборы президента в любой момент

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова к проведению выборов президента республики в любой момент, в соответствии с законодательством это необходимо сделать не позднее 20 июля 2025 г., сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко. Его слова приводит «БелТА».

Решение о назначении выборов принимает палата представителей Национального собрания республики Беларусь, напомнил Карпенко.

Президентские выборы, подчеркнул он, завершают «ту масштабную политическую модернизацию», которую запустили изменения и дополнения в конституцию страны, принятые после референдума в 2022 г.

«И логично, что выборы президента, как важной ветви власти, которая координирует другие ветви власти, – достаточно важный институт в этой политической модернизации. Поэтому будем ждать решения палаты представителей. ЦИК готов к проведению выборов в любой момент», – сказал глава избиркома.

По его словам, ЦИК уже подготовлены методические рекомендации, идет обучение потенциальных организаторов выборов.

Предыдущие выборы президента Белоруссии прошли в 2020 г. Победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты.

Согласно принятым в 2022 г. поправкам в конституцию, ограничиваются сроки полномочий президента Белоруссии: один и тот же человек не сможет занимать пост главы государства более двух раз. Ранее такое ограничение отсутствовало. После внесения изменений в основной закон страны президент по истечении срока своих полномочий сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента – Совета республики. Также его нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные на посту президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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