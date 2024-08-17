ЦИК Белоруссии заявил о готовности провести выборы президента в любой момент

Согласно принятым в 2022 г. поправкам в конституцию, ограничиваются сроки полномочий президента Белоруссии: один и тот же человек не сможет занимать пост главы государства более двух раз. Ранее такое ограничение отсутствовало. После внесения изменений в основной закон страны президент по истечении срока своих полномочий сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента – Совета республики. Также его нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные на посту президента.