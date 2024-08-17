ЦИК Белоруссии заявил о готовности провести выборы президента в любой момент
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова к проведению выборов президента республики в любой момент, в соответствии с законодательством это необходимо сделать не позднее 20 июля 2025 г., сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко. Его слова приводит «БелТА».
Решение о назначении выборов принимает палата представителей Национального собрания республики Беларусь, напомнил Карпенко.
Президентские выборы, подчеркнул он, завершают «ту масштабную политическую модернизацию», которую запустили изменения и дополнения в конституцию страны, принятые после референдума в 2022 г.
«И логично, что выборы президента, как важной ветви власти, которая координирует другие ветви власти, – достаточно важный институт в этой политической модернизации. Поэтому будем ждать решения палаты представителей. ЦИК готов к проведению выборов в любой момент», – сказал глава избиркома.
По его словам, ЦИК уже подготовлены методические рекомендации, идет обучение потенциальных организаторов выборов.
Предыдущие выборы президента Белоруссии прошли в 2020 г. Победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты.
Согласно принятым в 2022 г. поправкам в конституцию, ограничиваются сроки полномочий президента Белоруссии: один и тот же человек не сможет занимать пост главы государства более двух раз. Ранее такое ограничение отсутствовало. После внесения изменений в основной закон страны президент по истечении срока своих полномочий сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента – Совета республики. Также его нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные на посту президента.