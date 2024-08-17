Сотрудники X прекращают работу в Бразилии после конфликта с властями
Сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети на странице Х Global Government Affairs.
Из сообщения следует, что судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораес пригрозил арестом законному представителю X, если соцсеть не выполнит «его цензурные распоряжения».
«Мораес предпочел угрожать нашим сотрудникам в Бразилии вместо того, чтобы соблюдать закон или надлежащую правовую процедуру. В связи с этим, в целях обеспечения безопасности наших сотрудников, мы приняли решение о немедленном закрытии нашей деятельности в Бразилии», – говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователи из Бразилии по-прежнему могут пользоваться соцсетью. X возложила ответственность за приостановку работы своих сотрудников на де Мораеса.
В апреле X объявила о вынужденной блокировке популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями верховного суда Бразилии. Тогда владелец соцсети Илон Маск предположил, что за решением о блокировке стоит судья де Мораес.
Как заявлял бразильский генпрокурор Хорхе Мессиас, власти Бразилии не могут позволить миллиардерам, которые контролируют соцсети, не подчиняться постановлениям суда.