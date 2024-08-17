Сотрудники X прекращают работу в Бразилии после конфликта с властями

«Мораес предпочел угрожать нашим сотрудникам в Бразилии вместо того, чтобы соблюдать закон или надлежащую правовую процедуру. В связи с этим, в целях обеспечения безопасности наших сотрудников, мы приняли решение о немедленном закрытии нашей деятельности в Бразилии», – говорится в сообщении.