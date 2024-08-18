Сийярто исключил угрозу безопасности Шенгену из-за упрощенных виз для россиян

В июле стало известно, что Венгрия распространила действие программы «Национальная карта» на граждан России и Белоруссии. Она дает возможность въезжать в страну по упрощенной схеме, получить работу, перевезти семью, а по прошествии двух лет получить вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, держатели национальной карты могут перемещаться по ЕС без дополнительных проверок безопасности.