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Сийярто исключил угрозу безопасности Шенгену из-за упрощенных виз для россиян

Ведомости

Включение граждан России и Белоруссии в венгерскую программу «Национальная карта» не представляет угрозы для безопасности Шенгенской зоны, заявления ряда европейских политиков об обратном являются ложью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Правда в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакой угрозы безопасности Шенгенской зоны, потому что эти лица должны будут продолжать проходить комплексный контроль для въезда в Венгрию», – написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

По мнению Сийярто, политики Северной Европы и стран Балтии продолжают «кампанию лжи» против Венгрии. Такой уровень невежества к фактам вызывает тревогу, добавил он.

В июле стало известно, что Венгрия распространила действие программы «Национальная карта» на граждан России и Белоруссии. Она дает возможность въезжать в страну по упрощенной схеме, получить работу, перевезти семью, а по прошествии двух лет получить вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, держатели национальной карты могут перемещаться по ЕС без дополнительных проверок безопасности.

Еврокомиссия потребовала от Венгрии разъяснений по поводу решения Будапешта. Там заявили, что упрощенный въезд может предоставить беспрепятственный доступ в ЕС «потенциальным российским шпионам». В августе группа из 70 депутатов Европарламента также потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за послабления условий выдачи виз россиянам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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