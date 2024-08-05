Politico: Европарламент планирует приостановить участие Венгрии в Шенгене
Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии (ЕК) приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за послабления условий выдачи виз гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию. Об этом сообщает Politico.
Как пишет издание, евродепутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили письмо в ЕК с призывом принять срочные меры по расследованию соответствующего решения Венгрии.
В письме авторы отметили, что решение Венгрии может поставить под угрозу роль Шенгенской зоны как «безопасного пространства для граждан» входящих в нее стран. Издание отметило, что сейчас письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.
30 июля 2024 г. стало известно, что в Европарламенте Венгрию обвинили в создании лазеек для «шпионов из России».