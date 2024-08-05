Politico: Европарламент планирует приостановить участие Венгрии в Шенгене

В письме авторы отметили, что решение Венгрии может поставить под угрозу роль Шенгенской зоны как «безопасного пространства для граждан» входящих в нее стран. Издание отметило, что сейчас письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.