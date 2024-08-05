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Politico: Европарламент планирует приостановить участие Венгрии в Шенгене

Ведомости

Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии (ЕК) приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за послабления условий выдачи виз гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, евродепутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили письмо в ЕК с призывом принять срочные меры по расследованию соответствующего решения Венгрии. 

В письме авторы отметили, что решение Венгрии может поставить под угрозу роль Шенгенской зоны как «безопасного пространства для граждан» входящих в нее стран. Издание отметило, что сейчас письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.

30 июля 2024 г. стало известно, что в Европарламенте Венгрию обвинили в создании лазеек для «шпионов из России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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