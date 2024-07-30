В Европарламенте обвинили Венгрию в создании лазеек для «шпионов из России»

Санкции, введенные на фоне начала спецоперации России на Украине в 2022 г., не запрещают россиянам въезжать в ЕС. В то же время сделать это стало значительно труднее после запрета российским авиакомпаниям летать в страны блока, отказа от соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС, а также решением ряда стран, включая Латвию, Литву, Эстонию, Норвегию, Финляндию, Чехию и Польшу, ограничить выдачу виз и въезд россиян в ЕС через их территорию.