В Европарламенте обвинили Венгрию в создании лазеек для «шпионов из России»
Решение Венгрии смягчить визовые ограничения для российских туристов создает лазейку для шпионов. Об этом заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю, пишет Financial Times.
В письме Вебер отмечает, что этот шаг освобождает россиян от необходимости проходить проверку безопасности и позволяет им беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС, что вызывает «серьезные опасения по поводу национальной безопасности». Он призвал лидеров ЕС принять «строгие меры», чтобы исключить возникший риск безопасности и не допустить принятия государствами-членами подобных инициатив в будущем.
В конце июля Венгрия расширила список стран, граждане которых могут получить рабочие визы без проверок безопасности, включив туда Россию и Белоруссию. Венгерские власти ожидают около 65 000 рабочих. Как отмечает FT, визовые ограничения были смягчены на фоне планов Будапешта построить атомную электростанцию с использованием российских технологий.
Санкции, введенные на фоне начала спецоперации России на Украине в 2022 г., не запрещают россиянам въезжать в ЕС. В то же время сделать это стало значительно труднее после запрета российским авиакомпаниям летать в страны блока, отказа от соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС, а также решением ряда стран, включая Латвию, Литву, Эстонию, Норвегию, Финляндию, Чехию и Польшу, ограничить выдачу виз и въезд россиян в ЕС через их территорию.