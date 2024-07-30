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В Европарламенте обвинили Венгрию в создании лазеек для «шпионов из России»

Ведомости

Решение Венгрии смягчить визовые ограничения для российских туристов создает лазейку для шпионов. Об этом заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю, пишет Financial Times.

В письме Вебер отмечает, что этот шаг освобождает россиян от необходимости проходить проверку безопасности и позволяет им беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС, что вызывает «серьезные опасения по поводу национальной безопасности». Он призвал лидеров ЕС принять «строгие меры», чтобы исключить возникший риск безопасности и не допустить принятия государствами-членами подобных инициатив в будущем.

В конце июля Венгрия расширила список стран, граждане которых могут получить рабочие визы без проверок безопасности, включив туда Россию и Белоруссию. Венгерские власти ожидают около 65 000 рабочих. Как отмечает FT, визовые ограничения были смягчены на фоне планов Будапешта построить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Санкции, введенные на фоне начала спецоперации России на Украине в 2022 г., не запрещают россиянам въезжать в ЕС. В то же время сделать это стало значительно труднее после запрета российским авиакомпаниям летать в страны блока, отказа от соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС, а также решением ряда стран, включая Латвию, Литву, Эстонию, Норвегию, Финляндию, Чехию и Польшу, ограничить выдачу виз и въезд россиян в ЕС через их территорию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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