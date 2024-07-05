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Венгрия будет обеспечена недорогой энергией после запуска «Пакш-2»

Ведомости

Граждане Венгрии будут обеспечены недорогой и чистой электроэнергией после запуска в стране новых блоков атомной электростанции «Пакш-2», заявил президент России Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Как отметил Владимир Путин, сейчас продолжаются совместные работы по модернизации атомной электростанции «Пакш», а ввод в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 («Пакш-2») приведет к увеличению мощности АЭС более чем в два раза, а также улучшению энергообеспечения экономики Венгрии. Предприятия и домохозяйства страны получат доступ к чистой и недорогой энергии, добавил российский лидер.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня.

По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан также сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.

Строительство «Пакш-2» в Венгрии начнется в 2024 г. Проект включает в себя сооружение энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям, за их создание отвечает «Росатом». В июле госкорпорация приступила к работам первого этапа, на стройплощадке «Пакш-2» началось сооружение противофильтрационной завесы.

Сейчас на АЭС в Пакше, построенной по советским технологиям на берегу Дуная, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране. После ввода в эксплуатацию новых двух блоков мощность станции возрастет с нынешних 2000 МВт до 4400 МВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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