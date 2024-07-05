Венгрия будет обеспечена недорогой энергией после запуска «Пакш-2»
Граждане Венгрии будут обеспечены недорогой и чистой электроэнергией после запуска в стране новых блоков атомной электростанции «Пакш-2», заявил президент России Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Как отметил Владимир Путин, сейчас продолжаются совместные работы по модернизации атомной электростанции «Пакш», а ввод в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 («Пакш-2») приведет к увеличению мощности АЭС более чем в два раза, а также улучшению энергообеспечения экономики Венгрии. Предприятия и домохозяйства страны получат доступ к чистой и недорогой энергии, добавил российский лидер.
Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня.
По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан также сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
Строительство «Пакш-2» в Венгрии начнется в 2024 г. Проект включает в себя сооружение энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям, за их создание отвечает «Росатом». В июле госкорпорация приступила к работам первого этапа, на стройплощадке «Пакш-2» началось сооружение противофильтрационной завесы.
Сейчас на АЭС в Пакше, построенной по советским технологиям на берегу Дуная, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране. После ввода в эксплуатацию новых двух блоков мощность станции возрастет с нынешних 2000 МВт до 4400 МВт.