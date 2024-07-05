Венгрия будет обеспечена недорогой энергией после запуска «Пакш-2»

Как отметил Владимир Путин, сейчас продолжаются совместные работы по модернизации атомной электростанции «Пакш», а ввод в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 («Пакш-2») приведет к увеличению мощности АЭС более чем в два раза, а также улучшению энергообеспечения экономики Венгрии. Предприятия и домохозяйства страны получат доступ к чистой и недорогой энергии, добавил российский лидер.