Совфед призвал провести ревизию международных соглашений России в рыболовстве
Совет Федерации (СФ) рекомендовал Росрыболовству и Минсельхозу проанализировать международные соглашения России в области рыболовства на предмет целесообразности их дальнейшей реализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.
Информацию также подтвердили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Там уточнили, что решение было принято по итогам поручения спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
В документе говорится, что исполнители должны направить свои предложения в МИД. Внешнеполитическому ведомству, в свою очередь, нужно будет подготовить предложения по денонсации договоров, не отвечающих национальным интересам и предоставляющих односторонние привилегии другим странам.
В Минсельхозе отметили, что проводят анализ всех ранее заключенных международных соглашений. Если будет признано целесообразным денонсировать какие-то документы, то такое предложение направят в МИД. В самом Росрыболовстве уточнили, что сейчас вопроса о денонсации соглашений в области рыбного хозяйства, кроме уже принятых решений, в повестке нет. Если основания для этого появятся, то вопрос будут обсуждать «с учетом всех рисков в интересах нашего государства», в том числе с отраслевым сообществом, добавили там.
Еще в начале марта этого года Матвиенко призвала провести «спокойную тщательную ревизию» соглашений, которые не отвечают нашим национальным интересам и «дают одностороннюю привилегию преимущество враждебным <...> странам». Следует также подготовить новый пакет документов о денонсации соглашений, которые невыгодны России, добавила она.
21 февраля Госдума денонсировала соглашение о рыболовстве с Великобританией. Необходимость этого объяснялась тем, что в марте 2022 г. Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.