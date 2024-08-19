Совфед призвал провести ревизию международных соглашений России в рыболовстве

В Минсельхозе отметили, что проводят анализ всех ранее заключенных международных соглашений. Если будет признано целесообразным денонсировать какие-то документы, то такое предложение направят в МИД. В самом Росрыболовстве уточнили, что сейчас вопроса о денонсации соглашений в области рыбного хозяйства, кроме уже принятых решений, в повестке нет. Если основания для этого появятся, то вопрос будут обсуждать «с учетом всех рисков в интересах нашего государства», в том числе с отраслевым сообществом, добавили там.