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Совфед призвал провести ревизию международных соглашений России в рыболовстве

Ведомости

Совет Федерации (СФ) рекомендовал Росрыболовству и Минсельхозу проанализировать международные соглашения России в области рыболовства на предмет целесообразности их дальнейшей реализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.

Информацию также подтвердили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Там уточнили, что решение было принято по итогам поручения спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

В документе говорится, что исполнители должны направить свои предложения в МИД. Внешнеполитическому ведомству, в свою очередь, нужно будет подготовить предложения по денонсации договоров, не отвечающих национальным интересам и предоставляющих односторонние привилегии другим странам.

В Минсельхозе отметили, что проводят анализ всех ранее заключенных международных соглашений. Если будет признано целесообразным денонсировать какие-то документы, то такое предложение направят в МИД. В самом Росрыболовстве уточнили, что сейчас вопроса о денонсации соглашений в области рыбного хозяйства, кроме уже принятых решений, в повестке нет. Если основания для этого появятся, то вопрос будут обсуждать «с учетом всех рисков в интересах нашего государства», в том числе с отраслевым сообществом, добавили там.

Еще в начале марта этого года Матвиенко призвала провести «спокойную тщательную ревизию» соглашений, которые не отвечают нашим национальным интересам и «дают одностороннюю привилегию преимущество враждебным <...> странам». Следует также подготовить новый пакет документов о денонсации соглашений, которые невыгодны России, добавила она.

21 февраля Госдума денонсировала соглашение о рыболовстве с Великобританией. Необходимость этого объяснялась тем, что в марте 2022 г. Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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