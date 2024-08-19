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МИД Азербайджана нацелен на нормализацию отношений с Арменией

Ведомости

Азербайджан нацелен на урегулирование конфликта с Арменией, мирный договор должен устранить все потенциальные риски. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос «Известий».

«Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что мы нацелены на нормализацию отношений с Республикой Армения, но мы полностью придерживаемся той линии, что все те необоснованные требования, необоснованные позиции <...> должны быть полностью устранены», – сказал он.

Байрамов подчеркнул, что это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций. По его словам, урегулирование должно найти свое отражение в юридической форме. Министр добавил, что Азербайджан открыт к форматам переговорного процесса с Арменией, включая двусторонние встречи и различные площадки России.

Байрамов также заявил, что документ (в идеале – мирный договор) должен устранить все потенциальные риски и возвращение к территориальному спору в будущем. Он добавил, что в акте о независимости Армении и конституции страны до сих пор имеются территориальные претензии к Азербайджану, что неприемлемо для Баку.

18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. 19 августа начались его переговоры с главой республики Ильхамом Алиевым. В центре обсуждения – ситуация на Южном Кавказе. Путин сообщил, что Россия готова способствовать урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, и отметил стремление Баку завершить все процедуры по этому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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