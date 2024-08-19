МИД Азербайджана нацелен на нормализацию отношений с Арменией
Азербайджан нацелен на урегулирование конфликта с Арменией, мирный договор должен устранить все потенциальные риски. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос «Известий».
«Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что мы нацелены на нормализацию отношений с Республикой Армения, но мы полностью придерживаемся той линии, что все те необоснованные требования, необоснованные позиции <...> должны быть полностью устранены», – сказал он.
Байрамов подчеркнул, что это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций. По его словам, урегулирование должно найти свое отражение в юридической форме. Министр добавил, что Азербайджан открыт к форматам переговорного процесса с Арменией, включая двусторонние встречи и различные площадки России.
Байрамов также заявил, что документ (в идеале – мирный договор) должен устранить все потенциальные риски и возвращение к территориальному спору в будущем. Он добавил, что в акте о независимости Армении и конституции страны до сих пор имеются территориальные претензии к Азербайджану, что неприемлемо для Баку.
18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. 19 августа начались его переговоры с главой республики Ильхамом Алиевым. В центре обсуждения – ситуация на Южном Кавказе. Путин сообщил, что Россия готова способствовать урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, и отметил стремление Баку завершить все процедуры по этому вопросу.