МИД Азербайджана нацелен на нормализацию отношений с Арменией

Байрамов также заявил, что документ (в идеале – мирный договор) должен устранить все потенциальные риски и возвращение к территориальному спору в будущем. Он добавил, что в акте о независимости Армении и конституции страны до сих пор имеются территориальные претензии к Азербайджану, что неприемлемо для Баку.