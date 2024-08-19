ЕС призвал Азербайджан подписать мирное соглашение с Арменией в преддверии COP29
Евросоюз призвал руководство Азербайджана подписать мирное соглашение с Арменией в преддверии климатического саммита ООН COP29, который состоится в конце этого года в Баку. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
«Пришло время предпринять решительные шаги к устойчивому и прочному миру. Азербайджану нужно воспользоваться импульсом COP29, чтобы подписать мир с Арменией», – говорится в сообщении.
Отмечается, что препятствия для подписания мирного договора между сторонами в ближайшее время по-прежнему существуют.
19 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что республика нацелена на урегулирование конфликта с Арменией. Он подчеркнул, что Азербайджан открыт к форматам переговорного процесса с Арменией, включая двусторонние встречи и различные площадки России.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.
19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.