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ЕС призвал Азербайджан подписать мирное соглашение с Арменией в преддверии COP29

Ведомости

Евросоюз призвал руководство Азербайджана подписать мирное соглашение с Арменией в преддверии климатического саммита ООН COP29, который состоится в конце этого года в Баку. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«Пришло время предпринять решительные шаги к устойчивому и прочному миру. Азербайджану нужно воспользоваться импульсом COP29, чтобы подписать мир с Арменией», – говорится в сообщении.

Отмечается, что препятствия для подписания мирного договора между сторонами в ближайшее время по-прежнему существуют.

19 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что республика нацелена на урегулирование конфликта с Арменией. Он подчеркнул, что Азербайджан открыт к форматам переговорного процесса с Арменией, включая двусторонние встречи и различные площадки России.

19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.

19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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