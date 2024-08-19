Bloomberg: Индия не будет брать роль посредника в урегулировании на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, но готов передавать сообщения между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
«Моди посетит Киев в попытке сбалансировать отношения с Вашингтоном и Москвой, но исключил роль посредника в прекращении конфликта на Украине», – уточнили собеседники агентство.
Нежелание Моди выступать посредником в урегулировании конфликта отчасти объясняется зависимостью Индии от России, отмечает Bloomberg.
26 июля телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Моди посетит Украину в августе. Уточнялось, что визит может пройти 23 августа. 19 августа МИД Индии подтвердил визит индийского премьера на Украину.
Последний раз Моди общался с Зеленским в марте. Тогда переговоры прошли по телефону. Индийский премьер заявлял, что Индия поддерживает усилия по установлению мира на Украине.
В начале июля в Москве прошла встреча Моди с Путиным. Это была первая с 2019 г. поездка Моди в Россию и первая за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.