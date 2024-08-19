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Bloomberg: Индия не будет брать роль посредника в урегулировании на Украине

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, но готов передавать сообщения между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

«Моди посетит Киев в попытке сбалансировать отношения с Вашингтоном и Москвой, но исключил роль посредника в прекращении конфликта на Украине», – уточнили собеседники агентство.

Нежелание Моди выступать посредником в урегулировании конфликта отчасти объясняется зависимостью Индии от России, отмечает Bloomberg.

26 июля телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Моди посетит Украину в августе. Уточнялось, что визит может пройти 23 августа. 19 августа МИД Индии подтвердил визит индийского премьера на Украину.

Последний раз Моди общался с Зеленским в марте. Тогда переговоры прошли по телефону. Индийский премьер заявлял, что Индия поддерживает усилия по установлению мира на Украине.

В начале июля в Москве прошла встреча Моди с Путиным. Это была первая с 2019 г. поездка Моди в Россию и первая за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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