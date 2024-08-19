В Индии подтвердили визит Моди на Украину

В начале июля в Москве прошла встреча Моди с президентом РФ Владимиром Путиным. Это была первая с 2019 г. поездка Моди в Россию и первая за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.