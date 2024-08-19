В Индии подтвердили визит Моди на Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину, пишет Reuters со ссылкой на сообщение МИД Индии.
Индийское ведомство 19 августа проведет специальный брифинг, посвященный визитам премьер-министра в Польшу и на Украину, уточняет ТАСС. На какую дату запланирован визит, не уточняется. Это будет первый визит Моди в страну с начала боевых действий в 2022 г.
26 июля телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Моди посетит Украину в августе. Уточнялось, что визит может пройти 23 августа. Такую дату также называл телеканал NDTV. Газета Indian Express при этом сообщала, что Моди может посетить страну в День независимости Украины 24 августа.
Последний раз Моди общался с президентом Украины Владимиром Зеленским в марте. Тогда переговоры прошли по телефону. Индийский премьер заявлял, что Индия поддерживает усилия по установлению мира на Украине.
В начале июля в Москве прошла встреча Моди с президентом РФ Владимиром Путиным. Это была первая с 2019 г. поездка Моди в Россию и первая за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.