Израиль ликвидировал полевого командира ракетных сил «Хезболлы»
Истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удары в районе Дейр-Кануна на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован полевой командир ракетного подразделения шиитского движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
Истребители израильских ВВС также нанесли удар по нескольким складам оружия «Хезболлы». После серии взрывов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества оружия на пораженных объектах, отметили в армии Израиля.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии западня пресса сообщала, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.