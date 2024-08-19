Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО даже при потере территорий

«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием [вхождения в НАТО]. Если будет делимитация, даже какая-то административная граница, то мы можем взять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», – сказал Павел.