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Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО даже при потере территорий

Ведомости

Украине не обязательно контролировать все свои территории, чтобы стать членом НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью чешскому изданию Novinky.

«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием [вхождения в НАТО]. Если будет делимитация, даже какая-то административная граница, то мы можем взять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», – сказал Павел.

Он добавил, что такое решение позволит Украине стать членом альянса и при этом не втянуть его в конфликт с РФ. Этот шаг может быть предпринят после того, как обе стороны поймут, что продолжать конфликт невозможно, и начнут вести переговоры, полагает Павел.

Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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