Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО даже при потере территорий
Украине не обязательно контролировать все свои территории, чтобы стать членом НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью чешскому изданию Novinky.
«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием [вхождения в НАТО]. Если будет делимитация, даже какая-то административная граница, то мы можем взять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», – сказал Павел.
Он добавил, что такое решение позволит Украине стать членом альянса и при этом не втянуть его в конфликт с РФ. Этот шаг может быть предпринят после того, как обе стороны поймут, что продолжать конфликт невозможно, и начнут вести переговоры, полагает Павел.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.