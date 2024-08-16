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Bloomberg: атака на Курскую область может поссорить партнеров Украины

Ведомости

Атака ВСУ на Курскую область может посеять раздор между партнерами Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, несколько союзников по НАТО поддержали решение Украины отправить войска в Курскую область, называя это «законной формой самообороны». Другая часть союзников выразила опасения, ссылаясь на риск того, что эскалация боевых действий может отвлечь столь необходимые войска от «хрупкой линии фронта» и потенциально посеять раскол между партнерами Киева.

По информации агентства, критики вторжения ВСУ в основном аппелировали к тезису о том, что операция ВСУ может оттянуть прекращение огня.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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