Bloomberg: атака на Курскую область может поссорить партнеров Украины
Атака ВСУ на Курскую область может посеять раздор между партнерами Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, несколько союзников по НАТО поддержали решение Украины отправить войска в Курскую область, называя это «законной формой самообороны». Другая часть союзников выразила опасения, ссылаясь на риск того, что эскалация боевых действий может отвлечь столь необходимые войска от «хрупкой линии фронта» и потенциально посеять раскол между партнерами Киева.
По информации агентства, критики вторжения ВСУ в основном аппелировали к тезису о том, что операция ВСУ может оттянуть прекращение огня.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.