США обвинили Иран в кибератаке на предвыборный штаб Трампа

В частности, разведка убеждена, что Иран предпринял действия для компрометации кампании Трампа, а также с помощью социальной инженерии и других инструментов добивался доступа к лицам, напрямую связанным с президентскими кампаниями обеих партий. В заявлении говорится, что Иран и Россия якобы применяли подобную тактику не только в США, но и в других странах.