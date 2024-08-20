США обвинили Иран в кибератаке на предвыборный штаб Трампа
Иран ответственен за кибератаку на избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, таким образом Тегеран пытается повлиять на избирательный процесс в стране. Об этом говорится в совместном заявлении Управления директора национальной разведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности.
Американская разведка утверждает, что Иран считает президентские выборы в США в этом году «особенно важными с точки зрения влияния, которое они могут оказать на интересы его национальной безопасности». В связи с этим Тегеран прибегает к кибероперациям, направленным на президентские кампании.
В частности, разведка убеждена, что Иран предпринял действия для компрометации кампании Трампа, а также с помощью социальной инженерии и других инструментов добивался доступа к лицам, напрямую связанным с президентскими кампаниями обеих партий. В заявлении говорится, что Иран и Россия якобы применяли подобную тактику не только в США, но и в других странах.
ФБР отслеживает эту деятельность и намерено продолжить расследование и сбор информации, чтобы выявить ответственных лиц. США не потерпят попыток иностранных государств повлиять на выборы или вмешаться в них, подчеркивается в заявлении.
Как отмечает разведка, произошедшее показало, что иранские власти намерены использовать американские онлайн-платформы для достижения своих целей. В связи с этим необходимо повысить устойчивость этих площадок.
Постоянное представительство Ирана при ООН назвало обвинение США необоснованными и подчеркнуло, что Тегеран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США. Там также призвали Вашингтон предоставить доказательства, «если таковые вообще имеются».
9 августа Microsoft сообщила о попытке взлома аккаунта высокопоставленного чиновника президентской кампании США. Уточнялось, что речь могла идти об иранских хакерах. На следующий день Трамп заявил, что Microsoft уведомила его штаб, что Иран взломал один из его веб-сайтов. По словам политика, Иран «мог получить только общедоступную информацию».