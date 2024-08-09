Microsoft заподозрила иранских хакеров в атаке на американских чиновников
«Группа, управляемая разведывательным подразделением корпуса стражей исламской революции (КСИР), отправила фишинговое электронное письмо высокопоставленному должностному лицу президентской кампании. Другая группа, имеющая предполагаемые связи с КСИР, скомпрометировала учетную запись пользователя с минимальными правами доступа в правительстве округа», – говорится в сообщении.
По данным корпорации, иранские хакерские группы пытаются «повлиять на президентские выборы в США в ноябре». Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило агентству, что ее кибервозможности являются «оборонительными и соразмерными угрозам, с которыми она сталкивается», и что у нее нет планов проводить кибератаки и вмешиваться в выборы США.
Reuters со ссылкой на представителя американской разведки писал 29 июля, что иностранные силы могут «переориентировать свои операции по оказанию влияния на вице-президента Камалу Харрис». Она стала кандидатом в президенты США от демократов после выхода Джо Байдена из гонки.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Оппонентом Харрис является кандидат от республиканцев Дональд Трамп.