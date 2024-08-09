Microsoft заподозрила иранских хакеров в атаке на американских чиновников

По данным корпорации, иранские хакерские группы пытаются «повлиять на президентские выборы в США в ноябре». Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило агентству, что ее кибервозможности являются «оборонительными и соразмерными угрозам, с которыми она сталкивается», и что у нее нет планов проводить кибератаки и вмешиваться в выборы США.