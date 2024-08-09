Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Microsoft заподозрила иранских хакеров в атаке на американских чиновников

Ведомости

Исследователи американской Microsoft сообщили о попытке взлома аккаунта высокопоставленного чиновника президентской кампании США, пишет Reuters со ссылкой на отчет корпорации. Речь может идти об иранских хакерах.

«Группа, управляемая разведывательным подразделением корпуса стражей исламской революции (КСИР), отправила фишинговое электронное письмо высокопоставленному должностному лицу президентской кампании. Другая группа, имеющая предполагаемые связи с КСИР, скомпрометировала учетную запись пользователя с минимальными правами доступа в правительстве округа», – говорится в сообщении.

По данным корпорации, иранские хакерские группы пытаются «повлиять на президентские выборы в США в ноябре». Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило агентству, что ее кибервозможности являются «оборонительными и соразмерными угрозам, с которыми она сталкивается», и что у нее нет планов проводить кибератаки и вмешиваться в выборы США.

Reuters со ссылкой на представителя американской разведки писал 29 июля, что иностранные силы могут «переориентировать свои операции по оказанию влияния на вице-президента Камалу Харрис». Она стала кандидатом в президенты США от демократов после выхода Джо Байдена из гонки.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Оппонентом Харрис является кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных