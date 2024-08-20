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Yonhap: солдат КНДР сбежал в Южную Корею

Ведомости

Военнослужащий из КНДР пересек границу с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейские военные обнаружили солдата к северу от военной демаркационной линии в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную Корею и КНДР. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил дезертирство, власти проводят расследование. В настоящий момент никаких необычных перемещений со стороны северокорейских военнослужащих зафиксировано не было.

Отмечается, что в первой половине 2024 г. число перебежчиков из КНДР в Южную Корею достигло 105 человек.

10 августа КНДР снова отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи.

24 июня КНДР также запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Кореи. В них были обнаружены паразиты. 25 июня власти Сеула сообщили, что КНДР второй день подряд запускает шары с мусором в сторону Южной Кореи. За ночь Пхеньян запустил около 350 штук.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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