Yonhap: солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Южнокорейские военные обнаружили солдата к северу от военной демаркационной линии в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную Корею и КНДР. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил дезертирство, власти проводят расследование. В настоящий момент никаких необычных перемещений со стороны северокорейских военнослужащих зафиксировано не было.
Отмечается, что в первой половине 2024 г. число перебежчиков из КНДР в Южную Корею достигло 105 человек.
24 июня КНДР также запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Кореи. В них были обнаружены паразиты. 25 июня власти Сеула сообщили, что КНДР второй день подряд запускает шары с мусором в сторону Южной Кореи. За ночь Пхеньян запустил около 350 штук.