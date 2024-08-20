Yonhap: солдат КНДР сбежал в Южную Корею

24 июня КНДР также запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Кореи. В них были обнаружены паразиты. 25 июня власти Сеула сообщили, что КНДР второй день подряд запускает шары с мусором в сторону Южной Кореи. За ночь Пхеньян запустил около 350 штук.