Байден вспомнил слова Киссинджера о России и Европе
Президент США Джо Байден, выступая на съезде демократической партии в Чикаго, процитировал покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера об отношениях России и Европы. Трансляция шла на C-Span.
«В общей сложности главы государств потратили около 190 часов на укрепление НАТО. Мы это сделали. Мы объединили Европу, присоединив Финляндию и Швецию к НАТО. За 10 дней до своей смерти [Киссинджер умер 29 ноября 2023 г.] Генри Киссинджер позвонил мне и сказал, что со времен Наполеона и до этого момента Европа не оглядывалась на Россию без опаски», – сказал он.
Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. Первой в альянс приняли Финляндию – страна стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. Вступление Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. В частности, Анкара была недовольна лояльным отношением Швеции к членам Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой турецкие военные ведут вооруженное противостояние. Страну приняли в НАТО только в марте 2024 г.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на Европу и НАТО. Подобные утверждения он называл бредом. В НАТО также не раз отмечали, что не ищут конфликта с РФ.