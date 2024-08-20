Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Байден вспомнил слова Киссинджера о России и Европе

Ведомости

Президент США Джо Байден, выступая на съезде демократической партии в Чикаго, процитировал покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера об отношениях России и Европы. Трансляция шла на C-Span.

«В общей сложности главы государств потратили около 190 часов на укрепление НАТО. Мы это сделали. Мы объединили Европу, присоединив Финляндию и Швецию к НАТО. За 10 дней до своей смерти [Киссинджер умер 29 ноября 2023 г.] Генри Киссинджер позвонил мне и сказал, что со времен Наполеона и до этого момента Европа не оглядывалась на Россию без опаски», – сказал он.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. Первой в альянс приняли Финляндию – страна стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. Вступление Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. В частности, Анкара была недовольна лояльным отношением Швеции к членам Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой турецкие военные ведут вооруженное противостояние. Страну приняли в НАТО только в марте 2024 г.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на Европу и НАТО. Подобные утверждения он называл бредом. В НАТО также не раз отмечали, что не ищут конфликта с РФ.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных