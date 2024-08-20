Байден вспомнил слова Киссинджера о России и Европе

«В общей сложности главы государств потратили около 190 часов на укрепление НАТО. Мы это сделали. Мы объединили Европу, присоединив Финляндию и Швецию к НАТО. За 10 дней до своей смерти [Киссинджер умер 29 ноября 2023 г.] Генри Киссинджер позвонил мне и сказал, что со времен Наполеона и до этого момента Европа не оглядывалась на Россию без опаски», – сказал он.