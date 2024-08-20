Украина запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
Украина запросила у НАТО тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин, следует из сообщения координационного центра НАТО.
Так, Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 т, 25 бронированных санитарных машин, а также 87 пожарных машин. Координационный центр альянса уведомил в открытом режиме страны НАТО о необходимости предоставить Киеву эту технику «для спасения людей и разбора завалов», подчеркнув, что машины «требуются срочно».
11 июля 2024 г. в Кремле заявили, что НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это обязывает Москву глубоко анализировать принятые решения и прошедшие дискуссии на саммите НАТО и требует продуманных ответных мер для «контрсдерживания» блока. Представитель Кремля уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.