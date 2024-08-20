Украина запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику

11 июля 2024 г. в Кремле заявили, что НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это обязывает Москву глубоко анализировать принятые решения и прошедшие дискуссии на саммите НАТО и требует продуманных ответных мер для «контрсдерживания» блока. Представитель Кремля уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.