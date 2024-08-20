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Украина запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику

Ведомости

Украина запросила у НАТО тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин, следует из сообщения координационного центра НАТО.

Так, Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 т, 25 бронированных санитарных машин, а также 87 пожарных машин. Координационный центр альянса уведомил в открытом режиме страны НАТО о необходимости предоставить Киеву эту технику «для спасения людей и разбора завалов», подчеркнув, что машины «требуются срочно».

11 июля 2024 г. в Кремле заявили, что НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это обязывает Москву глубоко анализировать принятые решения и прошедшие дискуссии на саммите НАТО и требует продуманных ответных мер для «контрсдерживания» блока. Представитель Кремля уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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