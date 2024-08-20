ЕК прекратила беспошлинный ввоз меда с Украины из-за превышения квот

Отмечается, что объем ввоза меда с 1 января этого года превысил среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г. в 44 417,56 т, поэтому с 21 августа по 5 июня 2025 г. импорт меда из Украины в Евросоюз будет осуществляться в рамках квот и пошлин.