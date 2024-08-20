ЕК прекратила беспошлинный ввоз меда с Украины из-за превышения квот
Еврокомиссия (ЕК) прекратила беспошлинный ввоз украинского меда в Евросоюз из-за превышения квот. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на заявление регулятора.
Отмечается, что объем ввоза меда с 1 января этого года превысил среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г. в 44 417,56 т, поэтому с 21 августа по 5 июня 2025 г. импорт меда из Украины в Евросоюз будет осуществляться в рамках квот и пошлин.
13 мая ЕС продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские яйца, птицу, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции. Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских товаров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. как одна из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях российской военной операции.
Продление беспошлинного режима для Киева происходило на фоне протестов восточноевропейских фермеров против дешевой украинской сельхозпродукции. Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. В конце апреля польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед последним пунктом пропуска на границе.