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ЕК прекратила беспошлинный ввоз меда с Украины из-за превышения квот

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) прекратила беспошлинный ввоз украинского меда в Евросоюз из-за превышения квот. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на заявление регулятора.

Отмечается, что объем ввоза меда с 1 января этого года превысил среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г. в 44 417,56 т, поэтому с 21 августа по 5 июня 2025 г. импорт меда из Украины в Евросоюз будет осуществляться в рамках квот и пошлин.

13 мая ЕС продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские яйца, птицу, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции. Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских товаров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. как одна из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях российской военной операции.

Продление беспошлинного режима для Киева происходило на фоне протестов восточноевропейских фермеров против дешевой украинской сельхозпродукции. Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. В конце апреля польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед последним пунктом пропуска на границе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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